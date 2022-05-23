Afrikalı basın mensupları maymun çiçeği virüsü nedeniyle tepkili

Afrikalı basın mensupları, maymun çiçeği virüsü haberlerinde siyahilerin fotoğraflarının kullanılmasına tepki gösterdi.

Dünyada endişeye neden olan 'maymun çiçeği' virüsü, yayılmaya devam ediyor.

İlk vakası 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çıkan hastalık, Afrika kıtasındaki diğer ülkelere sıçradı.

Daha sonra İngiltere ve ABD'de ortaya çıkan virüs, Avrupa'ya da yayıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yabancı Basın Birliği, Afrika (FPAA) tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

'Afrikalıların fotoğraflarını kullanmayın' çağrısı

Açıklamada, maymun çiçeği virüsü hastalığı haberlerinde Afrikalılara ait fotoğrafların kullanılmaması için uluslararası medyaya çağrı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, maymun çiçeği hastalığı haberlerinin sürekli olarak Afrikalılara yönelik fotoğraflarla verilmesinin kınandığı belirtildi.

Medyanın ırkçılığa karşı çıkması gerektiği vurgulanan açıklamada, Avrupa ve Kuzey Amerika medyasının siyahi ve Afrikalılara karşı ayrımcı bir yayın politikası izlediği savunuldu.

"Avrupa ve Amerika'daki salgından bahsediyorsanız oradan fotoğraflar kullanın"

Açıklamada, "Eğer Avrupa ve Amerika'daki maymun çiçeği virüsü salgınından bahsediyorsanız Avrupa ve Amerika'daki hastanelerden fotoğraflar kullanmalısınız." ifadesine yer verildi.

AA'nın aktardığına göre; Afrika dışındaki medya kuruluşlarında çalışan editörlere çağrı yapılan açıklamada, salgın hastalık ve herhangi benzeri olumsuz durumlarda Afrikalılara ait fotoğrafların kullanılmaması talep edildi.