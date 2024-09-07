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Afrika'nın batısında 1 milyon kişi şiddetli yağış nedeniyle evini terk etti

Afrika'nın batısında 1 milyon kişi şiddetli yağış nedeniyle evini terk etti Afrika'nın batısında yer alan Mali, Nijerya ve Nijer'de yaklaşık 1 milyon kişinin şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk ettiği duyuruldu.