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    Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Suriye uyruklu teröristler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla gözaltına alındı.
    • 16.11.2022 - 22:17
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    Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalarla, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı eylem engellendi.

    Emniyet ekipleri, 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristi yakalamıştı.

    Canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

    Ekiplerin aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı.

    Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

    Emniyet birimleri 18 Mayıs'ta Afrin Eşrefiye Mahallesi'nde canlı bomba eylemi hazırlığındaki M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristi, üzerlerinde yaklaşık 5 kilogram 600 gram bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 2 uzaktan kumandalı devre ile yakalamıştı.

    Afrin de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı #1


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