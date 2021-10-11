Teröristler tarafından pazar yeri yakınına düzenlenen saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Kahraman Türk askeri tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin bölgesinde saldırı gerçekleşti.

Öğle saatlerinde pazar yeri yakınlarında PKK/YPG’li teröristler, bomba yüklü araç infilak ettirdi.

6 ÖLÜ, 17 YARALI

Sivillerin yoğun olduğu bölgede 6 sivil hayatını kaybederken, 17 sivil de yaralandı. Tedavileri süren, aralarında çocukların da bulunduğu bazı yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Afrin’de PKK/YPG'den bomba yüklü araçla saldırı VİDEO