Afrin'de yenilenen Ömer Bin Hattap Camii ibadete açıldı

Afrin Şeyh Hadid bölgesinde bulunan ve bakımsızlık nedeniyle kullanılmayan Ömer Bin Hattap Camii'nde, Hatay Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün girişimiyle başlatılan restorasyon tamamlandı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle kullanılamayan ve sivri kemerli yapısıyla Osmanlı mimarisi olan Ömer Bin Hattap Camii'nin restorasyonu için 2019 yılında Hatay Valiliği ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle harekete geçildi.

Yaklaşık 250 kişinin ibadet edebildiği caminin bulunduğu Şeyh Hadid bölgesinde ekipler, ilk olarak elektrik ve su işleriyle altyapı hazırlıklarını tamamladı.

CUMA NAMAZIYLA AÇILDI

2 yıla yakın zamanda caminin orijinal dokusunu bozmadan çalışmalarını tamamlayan ekipler, bugün ilk cuma namazıyla camiyi ibadete açtı.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Çiçek, Afrin'de Ömer Bin Haddad Camisi'nin inşasını özveriyle yaptıklarını belirtti.

"CAMİMİZE ELEKTRİK VE SU GETİRDİK"

Restorasyon çalışmalarının 2 aşamada ele alındığını belirten Çiçek, "Birinci aşama, eserlerin yapısal sorunları ve mimarı bütünlükleri gözeterek yapılan çalışmalar oldu. İkincisi ise buradaki yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilmesi gözlenerek yapıldı. Birinci aşamada yapıya zarar veren yağlı boya çimento gibi yapılar ortadan kaldırılarak raspa edildi. Aynı zamanda taşların arasındaki boşalan yerler dolduruldu. Daha sonra mevcuttaki yoğun ziyaretçisi bulunan bu eserimizin bulduğumuzda hijyenik olmayan tuvalet, gasilhanesi, imamevi gibi sosyal dokuları yenilendi. Uygun yerlere dinlenme alanları ve yeşil alan gibi sosyal alan yapıldı. Burada en önemlisi elektrik ve suyu bu yapıya getirdik. Şu anda jeneratörler yardımıyla elektrik ve hidrofor yardımıyla da su veriliyor." diye konuştu.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Daha önceden hizmet olmadığını söyleyen bölge sakinlerinden Süleyman Yahya, "Camimiz şimdi daha güzel. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

























