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    AGİT, Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

    Ukrayna’ya başlatılan Rus askeri müdahalesine yönelik açıklama yapan AGİT, harekatı şiddetle kınadığını belirtti.
    • AA
    • 24.02.2022 - 11:30
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    AGİT, Rusya’nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), yazılı bir açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınadı.

    AGİT Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna'ya yönelik bu saldırı, milyonlarca insanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye attığı gibi uluslararası hukuk ve Rusya'nın taahhütlerinin ihlali anlamına geliyor. Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz.”

    AGİT, Rusya’nın Ukrayna ya askeri müdahalesini kınadı #1

    AVUSTURYA VE ÇEKYA'DAN TEPKİ

    Bu arada Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Rusya’nın askeri müdahalesini kınadı. Nehammer, ülkesinin bu zor süreçte Ukrayna’nın yanında olduğunu belirterek, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik bu yeni saldırı cevapsız kalmayacaktır." dedi.

    Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de yaptıkları açıklamada, Rus askeri müdahalesine tepki gösterdi.


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