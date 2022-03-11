Ağrı’da, Kayseri’den İran’a tıbbi malzeme taşıyan ve iki köprü arasına düşen tırın şoförü kıl payı ölümden kurtuldu.

Ağrı İl merkezi çevre yolunda, Kayseri’den İran’a tıbbi malzeme taşıyan B.Ç. yönetimindeki tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda iki köprü arasından aşağı devrildi.

Ağrı’da iki köprü arasına tır düştü - Video



ÖLÜMDEN DÖNDÜ, HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vatandaşların haber verilmesi ile olay yerine gelen polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından tırdan çıkarılan şoför, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kıl payı ölümden kurtulan şoförün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



