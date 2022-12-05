Ahlak polisi biriminin lağvedilmesinden sonra Tahran sokakları

İran'da 3 ay süren rejim karşıtı protestolar sonucu "ahlak polisi" biriminin lağvedildiğinin açıklanmasının ardından başkent Tahran sokaklarında, kadınların başörtüsüz dolaştıkları görüldü.

İran'da 16 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle büyük bir rejim karşıtı protesto başladı.

Bütün ülkeye yayılan yönetime karşı bu ayaklanmada öğrenciler başı çekerken toplumun farklı kesimlerinden art arda destek açıklamaları geldi.

İran İslam Cumuriyeti rejimi ve dini lider Ayetullah Hamaney'i hedef alan gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü.

300'den fazla protestocu öldü

İran güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu uluslararası kuruluşlara göre toplam 300'den fazla kişi hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı ve gözaltına alındı.

Rejim geri adım attı

Ülke geneline yayılan protestolara dini topluluklar, din adamları ve eski yöneticilerin de destek açıklamaları sonrası yönetim geri adım atmak zorunda kaldı.

Ahlak polisi lağvedildi

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, dün yaptığı açıklama ile "ahlak polisi" biriminin kapatıldığını duyurdu.

Kararın ardından Tahran sokakları

Kimi protestocular açıklanan kararın yeterli olmadığını belirtirken kimileri de kazanımın değerine dikkat çekti

Kararın ardından başkent Tahran'daki kadınların günlük yaşamları gözlendi.

İranlı kadınların başörtü takmadıkları görüldü.