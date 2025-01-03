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Haber Merkezi

Suriye, Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra yeni yönetim Avrupa ile yeniden uluslararası platforma çıkıyor.

Bu kapsamda bugün Şam'da üst düzey iki isim ağırlandı.

FRANSIZ VE ALMAN BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ahmed Eş-Şera ile görüştü.

İkili görüşmeyi Avrupa Birliği (AB) adına yaptı. Konuya ilişkin AB'den açıklama geldi.

"GÖRÜŞME AB ADINA YAPILDI"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, AB'yi temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Kallas, X hesabından Barrot ve Baerbock'un Şam ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, KAPSAYICI HÜKÜMET, AZINLIKLARIN KORUNMASI MESAJI

Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını belirten Kallas, "Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Barrot ve Baerbock'un, Suriye'de yeni yönetimle görüşmek için Şam'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Kallas, Şam'da Baas rejiminin devrilmesinin ardından 14 Aralık'ta Ürdün'de, Türkiye dahil bölge ülkeleriyle bir araya gelmiş, ortak basın toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi, azınlıkların korunması ve kapsayıcı bir hükümet kurulması gerekliliği üzerinde anlaşıldığı bildirilmişti.