AİHM, Ege'de göçmen ölümlerine neden olan Yunanistan'ı suçlu buldu

AİHM, Ege'de göçmen ölümlerine neden olan Yunanistan'ı suçlu buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunan güvenlik güçlerinin ittiği botta 11 göçmenin boğulması sonrası Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin davranışlarının göçmenlerin yaşam hakkı ile insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını ihlal ettiğini karara bağladı.

Olaya yönelik incelemede, ifadeleri alan görevlilerin göçmenlerin dilini bilmemesi sonucu verilen ifadelerle kayıtlara geçenlerin çeliştiği ortaya çıktı.

Yunanistan, para ve kıyafetlerini aldığı göçmenleri dövüp, Türkiye'ye itti - VİDEO

Can yeleği vermediler, büyük tekne çağırmadılar

AA'nın haberine göre; mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere can yeleği vermediği, bottan tahliye etmek için daha büyük bir tekne çağırmadığı ve olayın yetkililere gecikmeli olarak bildirildiğini tespit etti.

Çavuşoğlu, BM'de Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri ittiği göçmenlere değindi - VİDEO

Açık alanda soyunmaya zorlandılar

Hayatta kalan göçmenlerin çok sayıda güvenlik görevlisinin önünde açık alanda soyunmaya zorlandığına işaret eden mahkeme, göçmenlerin insani muamele haklarının da ihlal edildiğini bildirdi.

Ege Denizi'nde göçmenlere ateş açıldı - VİDEO

330 bin euro ceza kesildi

Mahkeme ayrıca, hayatta kalan göçmenlerin karaya çıkartıldıktan sonra da kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtti.

Öte yandan, mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin olaydaki ihlalleri sebebiyle Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin euro tazminata mahkum etti.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği insanları Sahil Güvenlik kurtarıyor - VİDEO

Süratle çekilen bot, ipi kesilince battı

Mahkeme kararında yer alan bilgilere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri, 20 Ocak 2014'te aralarında Afganistan, Suriye ve Filistin'den göçmenlerin bulunduğu bir bota müdahale etti.

İfadelere göre, Yunan yetkilileri, botun göçmenlerin hareket etmesi sonucu alabora olduğunu açıklarken, olaya tanıklık eden bir göçmen, botu çeken teknenin fazla süratli ve çekiş halatının kısa olduğunu, Yunan güçlerinin ipi kesmesi üzerine ise botun battığını belirtti.

Göçmenleri geri iten Yunan gemisine müdahale - VİDEO

Hayatta kalanları susmaları için tehdit ettiler

Bottan kurtulmayı başaran göçmenler ise botun batmasının ardından göçmenler bebekleri göstererek yardım istedi ancak ifadelere göre Yunan sahil güvenlik ekipleri küfür ederek karşılık verdi.

Hayatta kalanlar, kurtarıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından olayı anlatmamaları için tehdit edildiklerini söyledi.

Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme itti - VİDEO