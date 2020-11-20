AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Pompeo'nun Filistin ziyareti, uluslararası hukukun ihlalidir

Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Filistin'e ziyarette bulundu.

Bu durumu eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pompeo'nun Filistin topraklarında kurulan gayri meşru yerleşim yerlerine gitmesini 'uluslararası hukuk ihlali' vurgusu yaptı.

"ORTADOĞU'DA BARIŞ TEHLİKEYE ATILIYOR"

Pompoeo'nun Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin'de ili devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığını belirten Çelik, bu durumun Ortadoğu'da barış ve istikararı tehlikeye attığını söyledi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR"

Ömer Çelik'in açıklamalarında, şu ifadeler yer aldı:

"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında gayrı meşru kurulan yerleşim yerlerini ziyaret etmesi uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir. Pompeo, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar atıyor. Bu yaklaşım, sorumsuz bir şekilde Ortadoğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmektedir."