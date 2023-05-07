AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'ni dünya yakından takip etti Gazeteler, AK Parti'nin seçim öncesi İstanbul'da büyük bir mitinge imza attığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen mitinginde yüz binlerce vatandaşla buluştu.

Miting alanındaki kalabalığı işaret eden Erdoğan, resmi rakamın 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.

Erdoğan: Avrupa'nın gazeteleri şimdi burayı izliyor

Batılı dergiler ve gazeteler, megakentteki büyük buluşma öncesi Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan içeriklere imza atmıştı.

Erdoğan, mitingdeki konuşmasında, "Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz." dedi.

Yunan basını: Erdoğan'ın büyük mitingi

Uluslararası medya kuruluşları, İstanbul'da dev katılımla gerçekleştirilen mitingi okurlarıyla paylaştı.

Yunanistan basınından Newsbomb adlı internet sitesi, "Türkiye'nin kritik seçimleri için geri sayım... Sadece bir hafta kaldı." diye yazdı. Erdoğan'ın, seçim öncesi İstanbul'da büyük bir mitinge hazırlandığı kaydedildi.

ERT televizyonu, "Erdoğan'ın büyük mitingi" diye yazdı. Kritik seçimlere az bir süre kala, İstanbul'un devasa mitinge ev sahipliği yaptığı kaydedildi.