Petrol
107.68
-3.37%
Euro
16.33
-0.14%
Dolar
14.68
0.16%
Altın
916.04
0.55%
Borsa
2229
-0.04%
Bitcoin
687.277
-0.74%
BTXN Coin
37.15
-2.13%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Akaryakıt tedarik edemeyen Ukrayna'da benzin sıkıntısı

    Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da savaşın ilk haftası benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmesinin ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akaryakıt tedarik edemeyen Ukrayna'da benzin sıkıntısı

    Ukrayna, savaş nedeniyle Rusya ve Belarus'tan akaryakıt tedarik edemiyor.

    Rusya'nın saldırılarına hedef olan ülkede savaşın ilk haftası benzinliklerin birçoğu kapanmış, ardından benzin satışlarına 20 litre sınırı getirilmişti.

    YAKIT BULMAKTA ZORLANILIYOR

    Savaş nedeniyle ülkede akaryakıtın azalmasıyla bölge halkı, araçları için yakıt bulmakta zorluk yaşıyor.

    Uzmanlar, Ukrayna’nın Rusya ile olan savaşta limanlarına döşenen mayınlar nedeniyle sadece Avrupa Birliği ülkelerinden kara yolu ile akaryakıt temin ettiğini belirterek, ülkede nisan ayının sonuna yetecek kadar akaryakıt kaldığının tahmin edildiğini bildirdi.

    Akaryakıt tedarik edemeyen Ukrayna da benzin sıkıntısı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Slovakya, 35 Rus diplomatı sınır dışı etti
    Dünya

    Slovakya, 35 Rus diplomatı sınır dışı etti

    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti
    Dünya

    Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

    Görüş Bildir