Akdeniz orman yangınlarına teslim: Alevler Portekiz'de de yükseldi! Akdeniz havzasında Türkiye, Cezayir, İtalya, Yunanistan ve İspanya’da orman yangınları ciddi şekilde hayatı etkilerken Portekiz’in başkenti Lizbon’a bağla Cascais bölgesinde de yangın başladı.

İHA

Akdeniz ülkelerini teslim alan orman yangınları yayılıyor.

Türkiye, Cezayir, İtalya, Yunanistan ve İspanya’dan sonra yangınlar Portekiz’e de sıçradı.

Portekiz’in başkenti Lizbon’un batısında 145 kilometrekarelik bir alanda bulunan Sintra-Cascais Ulusal Parkı’nda orman yangını başladı.

Ülkenin turizm cenneti olarak da bilin Cascais yakınlarındaki ulusal parkta çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı.

600 itfaiyeci müdahale ediyor

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına en az 600 itfaiye eri ile müdahale ederken çalışmalara 189 araç katılıyor. Şiddetli rüzgârlar nedeniyle yangını söndürme çalışmalarında zorluklar ve aksamalar yaşanırken bazı noktalardaki bölge sakinleri de çareyi yangınlara kendileri müdahale etmekte buldu.

Bölgede yaşayanlar el arabalarında taşıdıkları su kovaları ile alevleri söndürmeye çalışırken gökyüzü hızla yayılan dumanlarla kaplandı.

“Tek korkumuz yangınların evlere ulaşması"

Bölgedeki yangınları söndürmeye çalışan 34 yaşındaki Ines Figueiredo, “Tek korkumuz yangınların evlere ulaşması. Su dolu kovalarla elimizden geldiğince itfaiye ekiplerine yardım etmeye çalışıyoruz ama işe yaramayacak gibi” dedi.

Can kaybı yok

Öte yandan yangınlar nedeniyle herhangi bir hasarın oluşmadığını söyleyen Portekizli yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığını söyledi.