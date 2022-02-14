Akdeniz'de 228 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransa merkezli SOS Mediterranee, düzenlenen operasyonlarla ilgili detayları paylaştı.

Akdeniz'de hafta sonu göçmen kurtarma operasyonu düzenlendi.

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Mediterranee, 24 saatten kısa zamanda 228 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.

4 KURTARMA OPERASYONU

Marsilya merkezli SOS Mediterranee'den yapılan açıklamada, hafta sonu STK'ya ait Ocean Viking gemisiyle 4 kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ilk operasyonun cumartesi günü öğleden sonra Malta açıklarında yapıldığı ve aşırı dolu ahşap teknedeki 93 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

AYRINTILAR PAYLAŞILDI

Cumartesiyi pazara bağlayan gece ise Libya arama kurtarma bölgesinde aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 88 kişinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, pazar sabahı Malta açıklarında su alma riski bulunan ahşap teknedeki 22 kişi ile yine aynı bölgede cam elyaflı teknede batma tehlikesi geçiren 25 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

228 GÖÇMEN KURTARILDI

Açıklamada, operasyonlarda kış ve soğuk hava koşullarına rağmen botlarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ve aralarında 49'u refakatçisiz 51 çocuğun bulunduğu 228 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Açık deniz arama kurtarma derneği olan SOS Mediterranee, 2015'te kurulduğundan bu yana 2018’in sonuna kadar Aquarius, 2019'dan itibaren Ocean Viking gemileriyle Akdeniz'de 34 bin 858 kişiyi kurtardı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre dünyadaki en tehlikeli göç rotası olan Akdeniz'de 2014'ten bu yana 17 bin kişi yaşamını yitirdi ya da mavi sularda kayboldu.