- Haberler
- Dünya Haberleri
- Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 24.04.2022 - 08:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) haberi internet sitesinden yayınladı.
Depremin boyutu 4,4
Sitede yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.