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    Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 08:09
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    Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) haberi internet sitesinden yayınladı.

    Depremin boyutu 4,4

    Sitede yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 25,63 kilometre, Datça'nın ise 177,37 kilometre açıklarında saat 07.14'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deprem, 16,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Akdeniz de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1


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