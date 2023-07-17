Akdeniz'e sıcaklık uyarısı: 50 derece, çok daha yaygın olacak Yükselen sıcaklıkların geleceğine ilişkin çarpıcı araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Her yıl en az bir günün 50 santigrat dereceyi geçme ihtimalinin hızla arttığı belirtildi.

ensonhaber.com

Son günlerde dünya genelinde gittikçe artan sıcaklık dereceleri, gözleri konuyla ilgili geleceğe dair yapılan tahminlere çevirdi.

İngiltere merkezli The Economist dergisinin aktardığına göre, aşırı sıcak hava dalgası Akdeniz bölgesinde hakim olacak.

50 santigrat derece uyarısı

Akdeniz'de her yıl en az bir günün 50 santigrat dereceyi aşma olasılığının, bu yüzyılın ortasına kadar hızla arttığına dikkat çekildi.

Yapılan araştırmalara göre, 2100 yılına gelindiğinde, bu tür günlerin Akdeniz ve Orta Doğu'da on yılda bir yaşanan olaylar haline geleceği, her yıl 45 santigrat derecenin üzerindeki ani yükselmelerin ise olası olduğu vurgulandı.

"Şimdiden ölümlerin yüzde 8'ine neden oluyor"

"Bu da daha fazla kuraklık ve yangın anlamına geliyor." ifadesi kullanılarak şöyle denildi:

2022, Avrupa'da kaydedilen en kötü ikinci orman yangını sezonuydu ve çoğu yangın Akdeniz'deydi. Aşırı ısı yolları eritiyor, demiryollarını büküyor ve açık havada çalışmayı tehlikeli hale getiriyor.



Sıcak hava dalgaları şimdiden ölümlerin yüzde 8'ine neden oluyor. Çok yüksek sıcaklıklar ve nem, insanların terleme yoluyla ısı atmasını bile önleyebilir ve bu da sonunda onları öldürebilir.

Sıcağa alışkınlar ama...

Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinin sıcağa alışkın olduğu anımsatılırken, diğer taraftan "Ama gelecek geçmişten çok farklı olacak." yorumu yapıldı.

Bahar aylarının bile Akdeniz'de kavurucu olduğu belirtilerek, nisan ayında sıcak hava dalgasının Cezayir, Fas, Portekiz ve İspanya'da normalden 20 santigrat dereceye kadar daha yüksek sıcaklıklara neden olduğu notu paylaşıldı.

Araştırmacılar, Türkiye ve İspanya'dan Mısır'a ve Katar'a kadar bölgedeki birçok alandan veriler kullandı.

Endüstri öncesi dünya simüle edildi

İlk olarak endüstri öncesi dünya simüle edildi. Bu koşullar altında 50 santigrat dereceli günlerin neredeyse imkansız olduğu bulundu.

Bu durumun yalnızca Suudi Arabistan'da ve Tunus kıyılarında yüzyılda bir gerçekleşebildiği kaydedildi.