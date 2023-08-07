Akım hız kesmeden devam ediyor! Barbie temalı tabutlar üretilmeye başlandı Filmin vizyona girmeden başlayan pembe renk furyası, şimdilerde farklı bir seviyeye sıçradı. Barbie temalı tabutlar görücüye çıktı.

ensonhaber.com

Tüm dünyanın merakla ve heyecanla beklediği Barbie filmi vizyona girdi.

Türkiye'de de ilgiyle karşılanan filmin ardından pembe renkli kıyafetler, eşyalar ve makyaj tonları viral oldu.

Akımlar da beraberinde geldi.

Barbie olan olana...

Öyle ki sosyal medya kullanıcıları, siyasiler ve ünlüler kendi Barbie hallerini paylaşmaya başladı.

Ardından Barbie akımı çeşitli alanlara sıçramaya başladı.

Pembe tabutlar görücüye çıktı

Yemek sektöründe, sokak eylemlerinde de karşılaştığımız akımda gelinen nokta görenleri şaşkına çeviriyor.

Pembe harekete, cenaze tabutları da dahil edildi.

10 adet satıldı

Latin Amerika'da Barbie temalı tabutlar görücüye çıktı. O kareler sosyal medyada da ilgi çekti.

Cenaze evinin sahibinin, tabutlardan 10 adet sattığı da öne sürüldü.