Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni dünyada gündem oldu Erdoğan ve Putin'in katılımıyla gerçekleştirilen tören için, "Türkiye'nin ilk nükleer santrali devrede. Türkiye, sivil nükleer enerjili uluslar kulübünde" şeklinde ifadelere dikkat çekildi.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, "Ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir." derken, Putin de "Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak." ifadesini kullandı.

Reuters: Türkiye'nin ilk nükleer santrali devrede

Akkuyu'daki tören, dünyanın gündemine oturdu. Reuters, Putin'in, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin hizmete girmesiyle Ankara ile ilişkilere övgüde bulunduğunu yazdı. Törene ilişkin şunlar aktarıldı:

Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Akkuyu nükleer santralini inşa etti. Perşembe günkü törenle ilk güç ünitesine ilk nükleer yakıt yüklemesi yapıldı. Putin, Akkuyu'yu 'dünyanın en büyük nükleer inşaat projesi' olarak nitelendirdi

Euronews: En son amiral gemisi proje

Euronews, "Putin ve Erdoğan nükleer santralin açılışını yaptı." diyerek gelişmeyi duyurdu.

Haberde, "Nükleer santral en son amiral gemisi altyapı projesidir." ifadesi kullanıldı. Ankara-Moskova ilişkilerine de değinildi.

Erdoğan'ın, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmayı reddederek ve savaşın sona ermesinde arabulucu olarak Putin ile iyi ilişkiler sürdüren birkaç dünya liderinden biri olduğunun altı çizildi.

Al Jazeera: Erdoğan'dan Putin'e teşekkür

"Erdoğan, Putin'e nükleer santral konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etti" diye yazan Al Jazeera, iki liderin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji reaktörü olan Akkuyu santralinin açılışı öncesinde görüştüğünü belirtti.

Putin'in, Türkiye ile ekonomik, ticari ve tarımsal iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştıklarını söyledi. İki ülkenin, Erdoğan'ın Rus tahılından yapılan unu ihtiyacı olan ülkelere gönderme girişimi üzerinde çalıştığını söyledi.

Türkiye, sivil nükleer enerjili uluslar kulübünde

Akkuyu'dan şu sözlerle bahsedildi:

Akdeniz'in Akkuyu kasabasında dört reaktör inşa etmeyi amaçlayan 20 milyar dolarlık 4 bin 800 megavatlık proje, Türkiye'nin sivil nükleer enerjiye sahip uluslar kulübüne katılmasını sağlayacak.

Moscow Times: İlk reaktöre yakıt yüklendi

Moscow Times, "Putin ve Erdoğan, Rusya'nın Türkiye'de inşa ettiği nükleer santrali başlattı" manşetini attı ve şunları yazdı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü ilk reaktöre yakıt yüklenmesini selamladı.



Putin, 'Bu amiral gemisi bir proje. Hem karşılıklı ekonomik faydalar sağlıyor hem de elbette iki devlet arasındaki çok yönlü ortaklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor' dedi.



Perşembe günü ayrı bir telefon görüşmesinde Putin ve Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

CNN Yunanistan: Türkiye nükleer güç oluyor

CNN'in Yunanistan servisi, "Türkiye nükleer güç oluyor: Akkuyu operasyonu başlıyor" ifadesini kullandı.

Nükleer güçler kulübüne katılan Türkiye'deki Akuyu nükleer santralinin inşasının, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin sonucu olduğuna vurgu yapıldı.

Washington Post: Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu üretecek

Öte yandan Washington Post, inşası devam eden santralin, resmi olarak Türkiye'nin ilk nükleer santrali olduğunu yazdı. Tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu üretmesinin beklendiği aktarıldı.

TASS: Türkiye, gelişmiş ülkeler kulübünde

Rusya basınından TASS haber ajansı, Türkiye'nin, Akkuyu nükleer tescili ile endüstriyel olarak gelişmiş ülkeler kulübüne katıldığını duyurdu.

Rus liderin, "Türkiye'nin ilk nükleer santrali, resmi olarak nükleer tesis statüsü alıyor ve barışçıl atomun bayrağı Akkuyu'ya çekilecek." dediği belirtildi.