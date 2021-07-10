Al Jazeera: ABD ile Türkiye, Kabil'deki havalimanı için pazarlığı sürdürüyor

Al Jazeera: ABD ile Türkiye, Kabil'deki havalimanı için pazarlığı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk askerlerinin bölgede kalabileceği önerisi hatırlatıldı. Havalimanının güvenliği konusunda Türkiye'nin şartlarına dikkat çekildi.

Dünya, ABD ile Türkiye arasında Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yürütülen görüşmeleri yakından takip ediyor.

Al Jazeera, "Türkiye Afganistan'ın ana havalimanında güvenliği devralacak mı?" başlığıyla gelişmeleri okurlarına aktardı.

"TÜRK ASKERLERİ HAVALİMANINDA KALMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Türkiye ve ABD'nin, Türk birliklerinin uluslararası havalimanını korumak için Kabil'de kalıp kalmayacağı konusunda temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haziran ayı başlarında NATO Liderler Zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ilk ikili görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk askerlerinin burayı korumak ve NATO'nun geri çekilmesine yardımcı olmak için havalimanında kalmaya devam edebileceğini duyurduğu anımsatıldı.

TÜRKİYE'NİN ŞARTI

Güvenliğin sağlanmasının, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ABD'den gerekli diplomatik, mali ve lojistik desteği alması koşuluyla gerçekleştirilebileceği belirtildi. "Havalimanı görevine Macaristan ve Pakistan da dahil olabilir." denildi.

Türkiye'nin Afganistan'da NATO misyonunun bir parçası olarak 500'den fazla askerinin bulunduğu, askerlerin Afgan güvenlik güçlerinin eğitimini denetlediği ve bazılarının halihazırda başkentteki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.