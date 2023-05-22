Al Jazeera: Çamlıca Camii, İslam'ın modern dünyadaki varlığını temsil ediyor Caminin, Türk ve Osmanlı tarihini ulusal kimliğe bağladığına ifade edildi. Haberde, "Erdoğan ve AK Parti, toplumun geleneksel ve muhafazakar kesimlerini milliyetçi kimliğe entegre etmede başarılı oldu" denildi.

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63 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Çamlıca Camii'nin açılışı 2019 yılında yapıldı.

34 metre çaplı kubbeyi taşıyan cami, 4,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük alemine sahip.

Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye'nin Çamlıca Camisi: Osmanlı mirası mı yoksa modern milliyetçilik mi?" başlıklı haberinde devasa eseri okurlarına aktardı.

İstanbul'un silüetinin yıllar içinde hızla değiştiği, 6 minareli söz konusu caminin Türkiye'nin kültür başkenti Anadolu yakasının en görünür yapısı olduğu vurgulandı.

Türk milliyetçiliğiyle ilgili anlatıyı değiştirdi

1923'te modern cumhuriyetin kurulmasından bu yana, Türk milliyetçiliğinin "büyük ölçüde dinden ve ülkenin Osmanlı geçmişinden uzaklaşan seküler sembollerle" tanımlandığı belirtildi.

Çamlıca Camii'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet gururunu Osmanlı geçmişine ve İslami mirasa bağlamaya çalışarak Türk milliyetçiliğiyle ilgili anlatıya etki ettiğine dikkat çekildi.

Türk ve Osmanlı tarihini ulusal kimliğe bağlıyor

Osmanlı dönemi camilerinin halefi olarak tasarlanan külliye, İstanbul'un ünlü Süleymaniye Camii'ni inşa eden Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan'ın eserlerinden esinlendi.

Müze, galeri, sanat atölyeleri, kütüphane ve konferans salonunu bünyesinde barındıran caminin, şehir merkezinin her yerinden görülebildiği, ayrıca Türk ve Osmanlı tarihini ulusal kimliğe bağlayan birçok simgesel özelliğe sahip olduğu vurgulandı.

Geleneksel ve muhafazakar kesimleri milliyetçi kimliğe entegre etti

Cami, İslam'ın beş esasını temsil eden beş küçük kubbeye ve cennete açılan sekiz kapıyı temsil eden sekiz anıtsal kapıya sahip. Haberin devamında konuya ilişkin şunlar aktarıldı:

Erdoğan ve AK Parti, toplumun geleneksel ve muhafazakar kesimlerini milliyetçi kimliğe entegre etmede başarılı oldu.



Bu yenilenen milliyetçilik biçimiyle, daha önce ulus-devletle bağdaştırılmayan dilimler, artık ulus-devletle güçlü bir şekilde ilişki kuruyor.

İslam'ın modern dünyadaki varlığı

Çamlıca Camii'ni ziyaret eden Mustafa adında 39 yaşındaki muhasebeci, "İslam'ın modern dünyadaki varlığını temsil ediyor." dedi.

37 yaşındaki Suheyb, "AK Parti, devleti halka yaklaştırdı. Çamlıca Camii bu dönüşümün simgesi olarak görülüyor." ifadesini kullandı.