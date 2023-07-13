Al Jazeera: Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde meşguldü Erdoğan'ın yoğun temaslarını aktaran Katar merkezli medya organı, Ankara'nın dahil olduğu meseleleri yazdı.

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Türkiye'nin Avrupa'da yeni yollar açtığı ve Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlattığı ifade edilerek, Erdoğan'ın, NATO temaslarının ardından Körfez turuna çıkmaya hazırlandığına dikkat çekildi.

İsveç'in NATO üyeliği

Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını ekim ayından itibaren tekrar açılacak parlamentoya ileteceğini söylediği belirtildi.

Ankara'nın yeşil ışık yakmasının, İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasının güncellenmesine ve vatandaşlarına AB genelinde vizesiz seyahat etmesine destek sözü vermesinin ardından geldiği kaydedildi.

Türkiye'ye F-16 tedariki

Stockholm'ün NATO'ya katılabileceğini söyleyen Türkiye'den saatler sonra ABD'den F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin destek açıklaması yapıldığı hatırlatıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk

Erdoğan'ın, basın toplantısı sırasında ayrıca Türkiye'nin geçen yıl şubat ayında başlayan savaşı sonlandırmak için Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk yapabileceğini vurguladığı aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söylediği notu da paylaşıldı.