Al Jazeera: Ukrayna savaşında Türkiye'nin etkisi yeniden artıyor

Katar merkezli medya kuruluşu, Ankara'nın hem Kiev hem de Moskova ile dengeli bir ilişki sürdürdüğünü yazdı. Türkiye'nin rolünün büyüdüğü, Ankara'nın tahıl anlaşmasını kurtardığı vurgulandı.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki ülke arasında arabuluculuk rolünü sürdürüyor.

Esir takası ve sekteye uğrayan tahıl anlaşmasını devam ettirmede tekrar öne çıkan Ankara'nın rolü, Katar merkezli Al Jazeera tarafından mercek altına alındı.

"Türkiye'nin rolü büyüyor"

"Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı uzarken, Türkiye'nin rolü büyüyor" başlıklı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Batı yaptırımlarına rağmen Putin ile düzenli temaslarını ve ekonomik bağlarını sürdürdü." denildi.

"Ankara, tahıl anlaşmasını kurtardı"

Ukrayna savaşında Türkiye'nin etkisinin yeniden arttığı, son haftalarda, Rusya'nın dünyanın gıda arzını tehdit ederek anlaşmadan aniden çekilmesinin ardından Ankara'nın, tahıl ihracat anlaşmasının kurtarılmasına yardımcı olduğu anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve her iki taraftaki diğer yetkililer arasında dört gün süren telefon diplomasisinin ardından Moskova'nın, 2 Kasım'da Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in temmuz ayında arabuluculuk yaptığı anlaşmaya yeniden katıldığı aktarıldı.

"Her iki tarafla dikkatle dengelenmiş ilişkilere sahip"

Savaşın başlarında da Ankara'nın, Ukraynalı ve Rus yetkililer arasında İstanbul ve Antalya'da müzakerelere ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Analizde, "24 Şubat'tan bu yana Ankara, savaşta her iki tarafla da dikkatle dengelenmiş ilişkilere sahip." denildi.