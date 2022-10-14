Dağcı Robert, ekipman olmadan tırmanış gerçekleştirdi. Robert, ülkede günlük yaşamı olumsuz etkileyen greve dikkati çekti.

"Örümcek Adam" lakaplı Fransız dağcı Alain Robert, yine tehlikeli bir tırmanışa imza attı.

Robert, tırmanmak için bu kez Paris'teki Montparnasse Kulesi'ni seçti.

Tehlikeli tırmanış

Halat ve ekipman yardımı olmaksızın işe koyulan Robert, meraklı bakışlar arasında 60 katlı gökdelene tırmanmaya başladı.

Greve dikkat çekti

Robert, bu şekilde Fransa'nın petrol arzını sert bir şekilde vuran rafineri grevinin sona erdirilmesine dair çağrıda bulunmayı hedefledi ve tırmanışını herhangi bir tehlike yaşamadan tamamladı.

Grev, petrol şirketleri TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil çalışanlarının iş bırakma eylemleriyle toplumsal krize dönüştü.

Alain Robert, 60 katlı gökdelene halatsız tırmandı ViDEO

Fransa'da günlük hayatı felç eden grev

TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı.

AA'da yer alan bilgiye göre, grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görüldü.