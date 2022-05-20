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    Aleksandar Vucic ile Charles Michel mangal yaptı

    Vucic ve Michel, resmi görüşmenin ardından mangal başında poz verdi. Sırp lider, "Köfteleri birlikte hazırladık" dedi.
    • 20.05.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 12:49
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    Aleksandar Vucic ile Charles Michel mangal yaptı

    Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Sırbistan'ı ziyaret etti.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ziyareti sırasında Michel'i ağırladı.

    Mangal başında poz verdiler

    Vucic ve Michel, ikili görüşmelerinde bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

    Daha sonra iki isim, görüşmenin ardından yemeklerini kendileri hazırlayarak mangal yaptı.

    "Köfteleri birlikte hazırladık"

    Vucic, mangal başında poz verdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaştı.

    AA'nın aktardığına göre, "Köfteleri birlikte hazırladık." diye yazan Sırp lider, "Charles Michel'e ülkemize ziyareti ve Sırbistan'a Avrupa geleceğindeki desteği için teşekkür ederim." ifadesine yer verdi.

    Aleksandar Vucic ile Charles Michel mangal yaptı #1


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