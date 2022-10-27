Aleksandar Vucic: Kosovalı Sırpların yanındayız

Sırp lider, gerilimin yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Vucic, "Olası saldırıda oradaki Sırp halkının yanında olacağız" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova ile ilişkiler hakkında konuştu.

Vucic, başkent Belgrad'da Kosovalı Sırp temsilcilerle bir araya gelirken, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil oturumuna başkanlık etti.

Kosovalı Sırplara mesaj

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin iki ülke arasında gerilime neden olan "Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" kararının 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklaması üzerine Konseyin toplanması sonrası basın toplantısı düzenleyen Vucic, "Kosovalı Sırpların yanındayız." dedi.

Vucic, Kosova'dan gelen plakalara ilişkin kararın barış ve istikrarı tehlikeye soktuğunu belirterek, çözüm için tarafsız plaka talebinde bulunduklarını ancak Kosova'nın kabul etmediğini söyledi.

"Kabul edemeyeceğimiz durumlar var"

Almanya ve Fransa'dan gelen Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) katılmasını kabul etme teklifini de değerlendirdiklerini anlatan Vucic, "Kabul edemeyeceğimiz durumlar var. İlgili devlet yetkililerini de bilgilendirdik. Detaylara girmek istemiyorum." diye konuştu.

"Saldırı durumunda Sırp halkının yanında olacağız"

Kosova ile diyaloğun devamı için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Vucic, "Durumun gerilime neden olmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ancak olası bir saldırı durumunda da oradaki Sırp halkının yanında olacağız. Priştine'nin de bu noktada akıllı davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Teslim olmayacaklarını dile getiren Vucic, bir muhabirin sorusu üzerine ise Sırbistan'ın NATO'ya girmeyeceğini yineledi.

Plakaların değiştirilmesine ilişkin süre

Kosova'daki Sırp Listesi'nin Başkanı Goran Rakic de Sırp halkının söz konusu uygulamaya barışçıl, demokratik ve şiddet içermeyen direnişle karşılık vereceğini belirterek, Sırpların kuzeyden geçen tüm yolları kapatacağını söyledi.

Kosova Başbakanı Kurti, Batı ülkelerinin talebine rağmen plakaların değiştirilmesine ilişkin sürenin uzatılmayacağını ifade ederken ABD, Sırp plakaların RKS'ye dönüştürülmesi kararının 10 ay ertelenmesini istedi.

Kosova tarafı, ABD'nin talebine cevap vermezken, 1 Kasım'ın yaklaşmasıyla Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesinden endişe ediliyor.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesine, Kosova'daki Sırplar tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve temmuz sonunda ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

"Sırbistan, Kosova'yı kendi toprağı görüyor"

AA'nın haberine göre, kararı 1 Kasım'a kadar uzatan Kosova, bu tarihten itibaren ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, dönem dönem farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.