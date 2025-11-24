Aleksandar Vucic'in Sırp mevzilerinde görüntüleri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü önünde 90'lı yıllarda Avrupa'nın göbeğinde yaşanan vahşete ilişkin yeni iddialar ortaya atılıyor.

Bosna-Sırbistan savaşında yaşanan soykırım sürecinde bazı isimlaein 'insan avı' için Saraybosna'ya gittiği, eğlence için Bosnalılara ateş açtığı ortaya çıktı.

İtalya'da Milano Savcılığı tarafından Bosna Savaşı sırasında keskin nişancı tüfeğiyle "insan avı" için Saraybosna'ya giden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda soruşturma genişliyor.

VUCİC HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hırvat gazeteci Domagoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 1992 ve 1993 yıllarında Saraybosna'da Sırp güçleri için gönüllü savaştığı ve Saraybosnalı sivillere eğlence için ateş açılmasıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla Milano Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hırvat gazetecinin suç duyurusu, Milano Savcılığı'nın 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nda "insan avı" için bölgeye gelerek sivilleri canlı hedef olarak kullanan ve Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp güçlerine para ödeyerek keskin nişancı tüfeği ile çoğunluğu Müslüman olan sivillere ateş eden İtalyan vatandaşları konusunda soruşturma başlatmasının ardından geldi.

"VUCİC SARAYBOSNA'DAKİ YAHUDİ MEZARLIĞI'NDA KONUŞLUYDU"

Suç duyurusunda, "Mevcut Sırbistan Cumhurbaşkanı, 1992 ve 1993 yıllarında Saraybosna'da yasa dışı bir savaş gönüllüsüydü. Vucic'in 1992 ve 1993 yıllarında başka bir devletin (Sırbistan) vatandaşı olarak, Sırp Radikal Partisi (SRS) kontrolündeki kötü şöhretli ve suç örgütü niteliğindeki gönüllü paramiliter bir grubun üyesi olduğu tartışmasızdır. Daha net ifade etmek gerekirse, kendisi Slavko Aleksic'in komuta ettiği bir birliğin mensubuydu. Bu birlik, 1992 ve 1993 senelerinde Vucic'in de gönüllü olarak bulunduğu Saraybosna'daki Yahudi Mezarlığı'nda konuşluydu. Bu, Lahey'de Vojislav Seselj ve onun hukuk ekibinin başındaki Zoran Krasic tarafından da doğrulanmıştır" denildi.

"İNSAN SAFARİSİ"

Suç duyurusunda, "Saraybosna'daki Yahudi Mezarlığı, İtalya'dan gelen zengin ve nüfuzlu kişiler için düzenlenen ‘insan safarisi' kapsamındaki korkunç turistik programların yapıldığı bir mevziydi. Saraybosna'da insanların avlandığı, özellikle de annelerinin kucağındaki çocukların öldürüldüğü safari için en lüks, en çok talep gören ve en pahalı konum olarak biliniyordu" ifadeleri kullanıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, daha önce konuya ilişkin açıklamalarında o dönemde gazeteci olarak çalıştığını ve eline hiç keskin nişancı tüfeği almadığını iddia etmişti. Savaş sırasında Saraybosna'nın üzerindeki mevzilerde Çetnik lider Vojislav Seselj ile birlikte görüntüleri de olan Vucic, görüntülerde elinde görünenin tüfek değil şemsiye olduğunu ileri sürmüştü.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vucic, iddiaları reddetse de o günlere ilişkin kayıtlar tarandığında durumun tam tersi olduğu görülüyor. Bu kapsamda, söz konusu bölgede konuşlanmış Sırp çetelerinin mevzilerinde çekilen görüntülerde Vucic'in de yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

İNSAN AVINA KATILANLAR

Milano Savcılığı'nın başlattığı soruşturmada yer alan bilgilerde, Saraybosna'daki sözde "savaş turizmine" katılan yabancılar arasında İtalyanların yanı sıra ABD'liler, Kanadalılar ve Rusların da yer aldığı belirtilmişti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaklaşık 4 yıl süren kuşatma sırasında bin 601'i çocuk toplam 11 bin 541 kişi ölmüştü. Öldürülen çocuklardan onlarcası keskin nişancı kurşunuyla öldürülmüştü.