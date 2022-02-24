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    Aleksandr Lukaşenko: Askerlerimiz, Ukrayna operasyonuna katılmıyor

    Belarus lideri, askeri birliklerin operasyonda yer almadığını söyledi.
    • AA
    • 24.02.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 13:40
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    Aleksandr Lukaşenko: Askerlerimiz, Ukrayna operasyonuna katılmıyor

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin konuştu.

    Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı'nda askeri yetkililer ile acil toplantı yaptı.

    "OPERASYONDA YOKUZ" AÇIKLAMASI

    Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birlikleri tarafından saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, “Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna’daki) bu operasyonda yer almıyor.” ifadelerini kullandı.

    PUTİN İLE ZELENSKİY ARASINDA MÜZAKERE ÖNERİSİ

    Lukaşenko, daha önce Ukrayna’yı uyardığını hatırlatarak, iki tarafın kan dökülmesi ve savaşı önlemenin yollarını aramaları gerektiğini söyledi.

    Ukrayna ve Rusya tarafına Minsk’te müzakereler yapılmasını öneren Lukaşenko, "Biz Slavız, üç Slav halkı. Haydi oturalım ve sonsuza kadar kaderimizin geleceğini belirleyelim. Ben (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy olsam buna sarılırdım. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ‘Biz işgalci değiliz, Ukrayna’yı işgal etmeyeceğiz’ diyor. Daha ne lazım? Müzakerelerin temeli budur." dedi.

    Aleksandr Lukaşenko: Askerlerimiz, Ukrayna operasyonuna katılmıyor #1

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kareler


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