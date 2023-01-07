Aleksandr Lukaşenko: Belaruslular, Rusları destekliyor

68 yaşındaki lider, "Rus kardeşlerimize yardım ediyoruz. Ukraynalıları da unutmuyoruz" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna savaşında bir kez daha Moskova'ya desteğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Lukaşenko, Belarusluların "Rus kardeşlerini" desteklediklerini söyledi.

Rusya'ya destek mesajı

Belarus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lukaşenko, "Rus kardeşlerimize, Ruslara sadece yardım etmekle kalmıyoruz. Dün Rus askerlerine yaptığım ziyaret, kardeşlerimizi desteklediğimizi ifade ediyor." dedi.

"Ukraynalıları da unutmuyoruz"

Lukaşenko, açıklamasında, "Ama Ukraynalıları da unutmuyoruz. Geçen yıl savaştan kaçan yaklaşık 10 bin kişi, ülkemizde kalıcı konut ve sığınak buldu." diye ekledi.

"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Belarus lideri, ülkesinin huzur ve sükunet içinde yaşaması için gelenin en iyisini yapacağını sözlerine ekledi.