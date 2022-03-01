Aleksandr Lukaşenko: Bölgede barış için herkesle konuşmaya hazırız

Ukrayna krizinin çözümüne işaret eden Lukaşenko, diyalog mesajı verdi. Lukaşenko, Moskova-Kiev müzakerelerinin sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin konuştu.

Lukaşenko'nun lideri olduğu ülke, Ukraynalı ve Rus heyetlerin saatler süren müzakerelerine ev sahipliği yapmıştı.

DİYALOG MESAJI

Lukaşenko, Minsk olarak bölgede barış adına her an herkesle konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

Belaruslu lider, "Belaruslular, tek bir amaç uğruna (bölgede barış) karşılıklı güven konusunda ince bir çizgi oluşturmak için herkesle her zaman konuşmaya hazır." ifadesini kullandı.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Ukrayna krizinin çözümüne ve akan kanın durdurulmasına yardımcı olmak için "ellerinden gelen her şeyi" yaptıklarını savunan Lukaşenko, şunları dile getirdi:

"(Ukrayna Devlet Başkanı) Zelensky ve (Rusya Devlet Başkanı) Putin ile telefon görüşmelerinin mümkün hale gelmesine sevindim ve bu görüşmeleri Belarus topraklarında, kişisel olarak güvenlik ve tüm ihtiyaçların sağlanması garanti edilerek organize etmek kolay olmadı. Sonuçları bekliyoruz." dedi.