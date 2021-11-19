Aleksandr Lukaşenko: Göçmenlerin geçişine izin vermiş olabiliriz

Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belarus Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kuvvetlerinin, göçmenlerin geçişine izin vermiş olabileceğini söyledi.

Avrupa ülkelerine gidebilmek için Belarus'un Polonya sınırına gelen 2 bin göçmenin sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişi sürüyor.

Polonya yönetimi ise yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini gün geçtikçe arttırıyor.

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından Belarus Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklama ile gündemi yerinden sarstı.

BELARUS KUVVETLERİNİN, GÖÇMENLERİN GEÇİŞİNE MÜSAADE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Lukaşenko, güvenlik kuvvetlerinin göçmenlerin Polonya'ya geçmesine yardım etmiş olabileceğini söyledi.

Lukaşenko, Minsk'teki başkanlık sarayında BBC'ye verdiği özel röportajda "Bence bu kesinlikle mümkün. Biz Slav'ız. Bizim yüreğimiz var. Güvenlik güçlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gittiğini biliyor. Belki birileri onlara yardım etmiştir" diyerek, bunun üzerine inceleme bile yaptırmayacağını bildirdi.

"EĞER GÖÇMENLER GELMEYE DEVAM EDERSE ONLARI DURDURMAYACAĞIM"

Ancak binlerce göçmeni davet ederek sınır krizini provoke ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

"Eğer göçmenler gelmeye devam ederse onları yine durdurmayacağım, çünkü onlar benim ülkeme gelmiyorlar, sizin ülkelerinize gidiyorlar" diyen Lukaşenko şunları ekledi:

"Fakat onları buraya ben davet etmedim. Hatta dürüst olmak gerekirse onların Belarus üzerinden gitmelerini istemiyorum".