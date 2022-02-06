Aleksandr Lukaşenko: Halk beni desteklemezse emekliye ayrılırım

Lukaşenko, devlet başkanlığı görevini hangi şartta bırakacağını açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, siyasi kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rossiya-1 kanalına konuşan Lukaşenko, halkın çoğunluğu tarafından desteklenmediğini hissettiği anda emekli olacağını söyledi.

"EMEKLİ OLURUM" AÇIKLAMASI

Belarus lideri, “Belarus halkının çoğunun yasal olarak Lukaşenko’yu desteklemediğini hissettiğim anda, Lukaşenko’nun geleceğine halk tarafından 24 saat içinde karar verilecek.” dedi.

Lukaşenko, böyle bir durumda emekli olacağını belirtti.

"DURUM NORMALE DÖNERSE GÖREVİ BIRAKIRIM"

Görevi devretmeye hazır olup olmadığı sorulan Lukaşenko, “Kime? Bunun kararı halka kalmış.” ifadesini kullandı.

Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki durumun “normale dönmesi” halinde görevinden ayrılmaya hazır olduğunu da dile getirdi.

"İKTİDARDA NE KADAR KALACAKSINIZ" SORUSU

Belarus Devlet Başkanı, iktidarda ne kadar kalmayı planladığına ilişkin soruya, bir savaş çıkarsa veya 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraki gibi bir durum ortaya çıkarsa, görevini "sonsuza kadar" yapacağını kaydetti.

Lukaşenko, durumun “normale dönmesinin” ardından ise halkın kendinden sonraki lider için seçimini yapacağını sözlerine ekledi.