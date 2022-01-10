Aleksandr Lukaşenko: Kazakistan'da işgalci değiliz

Belarus lideri, Orta Asya ülkesine davetsiz gitmediklerini söyledi. Lukaşenko, "Dostumuz, ağabeyimiz tarafından davet edildik" dedi.

Belaruslu barış gücü askerleri, Kazakistan’da yaşanan karışıklığın ardından bu ülkeye giderek göreve başladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) barışı koruma birliğini "işgalci" olarak gösterme girişimlerine tepki gösterdi.

"BARIŞI KORUMA BİRLİĞİ İŞGAL DEĞİL"

KGAÖ'nün olağanüstü toplantısında konuşan Lukaşenko, "Bilgi alanında önleyici tedbirler almak gerekiyor. Barışı koruma birliği, işgalciler olarak nitelendirilmemeli." dedi.

"KAZAKİSTAN'A DAVETSİZ GİTMEDİK"

"Bugün bu tür girişimleri görüyoruz." diyen Lukaşenko, "Biz işgalci değiliz, oraya davetsiz gitmedik. Bu büyük ülkeden sorumlu olan dostumuz, ağabeyimiz (Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev) tarafından davet edildik. Bizden istediği yardımı gönderdik." ifadelerini kullandı.

"UYGUN YANIT ÖNLEMLERİ GELİŞTİRİLMELİ"

TASS'ın haberine göre, Belarus lideri ayrıca, "ülkelerin küresel ölçekteki pozisyonlarını koordine ederek siyasi etkileşim düzeyini yükseltme" çağrısında bulundu.

Lukaşenko, "Ülkelerimiz üzerindeki hibrit etki biçimleri ve yöntemleri niteliksel olarak geliştiriliyor. KGAÖ içinde uygun yanıt önlemlerinin geliştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.