Aleksandr Lukaşenko: Polonya, Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın batı bölgelerini ele geçirmek istediğini ve Kiev yönetiminin bunun için Rusya'dan yardım isteyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşındaki en büyük destekçisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko oldu.

Putin, yakın dostu olan mevkidaşını bugün Rusya'nın Soçi kentinde kabul etti.

İki lider burada ortak basın toplantısı düzenledi.

"Polonya, Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor"

Lukaşenko konuşmasında, Kiev'in sonunda Rusya'dan yardım isteyeceğini söyleyerek, "Polonya, Ukrayna'nın batısını kendisi ele geçirmek ve Ukrayna topraklarında kontrol kurmak istiyor. Kiev, batı Ukrayna'nın ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisi direniyor

İHA'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya'nın direndiğini söyleyerek, "Tüm yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin direndiğini, oldukça da onurlu olduğunu söylemek isterim. Tüm makroekonomik göstergeler de bunu kanıtlıyor." dedi.



