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- Aleksandr Lukaşenko: Polonya, Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor
Aleksandr Lukaşenko: Polonya, Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor
- 23.05.2022 - 16:30
- Güncelleme : 23.05.2022 - 16:45
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşındaki en büyük destekçisi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko oldu.
Putin, yakın dostu olan mevkidaşını bugün Rusya'nın Soçi kentinde kabul etti.
İki lider burada ortak basın toplantısı düzenledi.
"Polonya, Ukrayna'nın batısını ele geçirmek istiyor"
Lukaşenko konuşmasında, Kiev'in sonunda Rusya'dan yardım isteyeceğini söyleyerek, "Polonya, Ukrayna'nın batısını kendisi ele geçirmek ve Ukrayna topraklarında kontrol kurmak istiyor. Kiev, batı Ukrayna'nın ele geçirilmesini önlemek için yardım istemek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.
Rus ekonomisi direniyor
İHA'nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, tüm yaptırımlara rağmen Rusya'nın direndiğini söyleyerek, "Tüm yaptırımlara rağmen Rus ekonomisinin direndiğini, oldukça da onurlu olduğunu söylemek isterim. Tüm makroekonomik göstergeler de bunu kanıtlıyor." dedi.