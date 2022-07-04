Aleksandr Lukaşenko: Rusya’ya desteğimiz devam edecek

Rusya’ya olan desteğini süreceğini söyleyen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, “Rusya Belarus’a en yakın ve kardeş devlettir” diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in İkinci Dünya Savaşı’nda işgalden kurtuluşuna ilişkin düzenlenen seremoniye katıldı.

Lukaşenko, burada açıklamalarda bulundu.

"Rusları destekleyen tek ülkeyiz"

İHA'nın haberine göre Rusya'ya en yakın ülke olan Belarus'un lideri Lukaşenko, Rusya’ya açık destek veren tek ülke olduklarını belirterek, “Bu mücadelede Rusları destekleyen tek ülkeyiz. Diğer tarafta kaç ülke var? Ukrayna'da fiilen Rusya'ya karşı savaşan neredeyse elli ülke var. Bize sitem edenler, Rusya Federasyonu ile yakın bir ittifakımız olduğunu, iki bağımsız halktan oluşan tek, güçlü, bağımsız bir Birlik Devleti inşa ettiğimizi bilmiyorlar mı?” dedi.

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Lukaşenko, Rusya’nın kardeş ülke olduğunu ifade ederek, “Gerçekten her zamankinden daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bugün, Rusya'yı Nazizm'e karşı mücadelesinde destekleyen, Rus halkının istismarına karşı bir engel oluşturma çabasından dolayı dünyadaki tek ülke olduğumuz için suçlanıyoruz. Rusya'yı destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu suçlamalar gülünç ve üzücü.” diye konuştu.



