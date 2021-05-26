Aleksandr Lukaşenko: Ryanair, nükleer santralin yakınından döndürüldü

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, uçakla ilgili bomba ihbarının İsviçre'den geldiğini söyledi.

Belarus'ta, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden uçağa bomba ihbarı yapılmasının ardından, yolcular arasındaki bir gazeteci gözaltına alınmıştı.

Belarus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı ifade edilmişti.

"NÜKLEER SANTRALİN YAKININDAN DÖNDÜRÜLDÜ"

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus’ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alındı.

Lukaşenko, acil inişle ilgili, "Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü." dedi.

RYANAIR, BELARUS'U KORSANLIKLA SUÇLADI

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'in Üst Yöneticisi Michael O'Leary, ilk defa bir Avrupa hava yolu şirketinin başına böyle bir olay geldiğini düşündüğünü belirtti.

"Bu, devlet destekli bir kaçırma vakasıydı. Devlet destekli korsanlıktı." diyen O'Leary, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ilgilendiği için bu konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

Silahlı gözetim altında tutulan ve çantaları aranan yolcular ve mürettebat için olayın "çok korkutucu" olduğunu ifade eden O'Leary, "Yetkililerin amacı bir gazeteciyi ve yol arkadaşını uçaktan almaktı. Havaalanında bazı KGB ajanlarının da olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.