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    Aleksis Çipras: Doğu Akdeniz'de kara sularının genişletilmesini istiyoruz

    Yunan siyasetçi, bölgeyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmesi gerektiğini savundu.
    • 24.10.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:28
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    Aleksis Çipras: Doğu Akdeniz'de kara sularının genişletilmesini istiyoruz

    Yunanistan'da ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Türkiye konusunda Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetine çağrı yaptı.

    Doğu Akdeniz'deki ihtilafa işaret eden Çipras, bölgedeki kara sularını 12 mile çıkarmaları gerektiğini savundu.

    Çipras, bu konuda Uluslararası Adalet Divanı'nı işaret etti.

    Miçotakis'i suçladı: Doğru yoldan gitmiyor

    Partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Merkez Genel Kurul toplantısında Türk-Yunan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Çipras, Miçotakis liderliğindeki hükümeti, iki ülke arasındaki ilişkilerde doğru bir yol izlememekle suçladı.

    "Uluslararası Adalet Divanı bir fırsattı"

    SYRIZA'nın, 2021'de Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'ne ilişkin başlayan müzakerelerde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi koşulunun önerildiğini hatırlatan Çipras, Miçotakis hükümetinin bunu benimsememiş olmasını "kaçırılmış değerli bir fırsat" şeklinde değerlendirdi.

    Çipras: Kara sularının genişletilmesini istiyoruz

    Çipras, "Doğu Akdeniz'de kara sularının genişletilmesini istiyoruz." diyerek, bu genişletmenin belli bir strateji çerçevesinde ve Doğu Akdeniz'deki tüm komşu ülkelerle Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığını belirleyecek müzakereleri başlatacak şekilde olması, Türkiye ile Uluslararası Adalet Divanı'na gidilmesi perspektifine sahip olması gerektiğini savundu.

    Aleksis Çipras: Doğu Akdeniz de kara sularının genişletilmesini istiyoruz #1

    "Türk-Yunan ilişkileri kötüye gidiyor"

    Çipras, Miçotakis'in, muhafazakar kesimde hep görüldüğü üzere uluslararası sorunları çözmek için risk alacak imkan ve kabiliyete sahip olmadığını ileri sürerek, "Sorumluluk almıyorlar. Büyük laflar etmeyi seviyorlar ancak ülkenin dış politikası kötüye gidiyor. Türk-Yunan ilişkileri de." diye konuştu.

    Türkiye'nin AB ile ilişkilerini kademeli olarak düzelttiğini belirten Çipras, bunda Ankara'nın Ukrayna'daki savaşın ardından barış temin edici ve arabulucu bir rol istemesinin rol oynadığını söyledi.

    Aleksis Çipras: Doğu Akdeniz de kara sularının genişletilmesini istiyoruz #2

    Türkiye-Libya mutabakatı rahatsız etti

    AA'nın haberine göre, Çipras, Yunanistan'ın bölgedeki gelişmelerde inisiyatif almamasını eleştirerek, "Türkiye'nin, Libya ile bir mutabakat imzalaması, Yunanistan'ın güvenilir ve garanti müttefik dogmasını devam ettirerek hiçbir şey almaması kabul edilemez." diye konuştu.

    Aleksis Çipras, Yunanistan'ın görüşlerinin farklı ülkelere iletildiği "seyahat diplomasisine" dayalı dış politikadan kazançlı çıkılamayacağını da kaydetti.


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