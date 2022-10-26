Petrol
91.35
0.21%
Euro
18.5424
-0.05%
Dolar
18.6058
0.02%
Altın
988.3
-0.05%
Borsa
3975
-0.06%
Bitcoin
376.693
3.24%
BTXN Coin
10.80
0.55%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C
    Aleksis Çipras: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar

    Aleksis Çipras: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar

    Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, yaptığı eleştiriler sebebiyle Türkiye yanlısı olmakla suçlandığını söyledi.
    • 26.10.2022 - 01:26
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 01:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan'da Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras'ın hükümete karşı eleştirileri sürüyor.

    Son olarak SKAI TV yayınına konuk olan Çipras, Türk-Yunan ilişkilerindeki söylem gerginliğinin endişe verici olduğunu ifade etti.

    Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıkları

    SYRIZA'nın 2021'de hükümetten, Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıklarını Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde olumlu bir gündemle bağdaştırmasını ve Türkiye'nin Gümrük Birliği müzakerelerinin, ikili anlaşmazlıkta Uluslararası Adalet Divanına gitme koşuluyla ilişkilendirilmesini istediğini anlatan Çipras, bu fırsatın kaçırıldığını savundu.

    Çipras, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in silahlanmaya ağırlık veren bir politika izlemesini doğru bulmadığını belirterek, "Bu (çözümün) sadece bir bölümü ancak sorunu çözmüyor." diye konuştu.

    Aleksis Çipras: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar #1

    "Ne zaman eleştiri yapsak, bizi Türkiye yanlısı olarak suçluyorlar"

    AA'nın haberine göre, Türkiye'nin hem Avrupa hem de ABD için dikkate alınması gereken önemli bölgesel bir güç olduğunu dile getiren Çipras, "Ne zaman (hükümete) eleştiri yapsak, bizi Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil." dedi.

    Aleksis Çipras: Hükümeti eleştiriyorum diye Türkiye yanlısı sanıyorlar #2


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü
    3. Sayfa

    Siirt'te çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa öldü

    Ankara'da savunması ile tepki çeken avukat, duruşmaya zorla getirilecek
    3. Sayfa

    Ankara'da savunması ile tepki çeken avukat, duruşmaya zorla getirilecek

    Görüş Bildir