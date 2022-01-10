Aleksis Çipras, koronavirüse yakalandı

Ana muhalefet lideri Çipras, test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Başbakan Miçotakis, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çipras, hakkındaki gelişmeyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

KENDİSİ POZİTİF, EŞİ VE ÇOCUKLARI NEGATİF

Eşinin ve çocuklarının da test sonucuna ilişkin bilgi veren Çipras, paylaşımında "Geçen gece pozitif çıktım. Neyse ki Betty ve çocuklar negatif." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Şimdiye kadar hafif belirtiler gösterdiğini aktaran Çipras, "Yakında sağlıklı olmayı umuyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Çipras'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.