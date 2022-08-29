Alexander Dugin: Kızım siyasi fikirleri nedeniyle öldürüldü

Putin'in akıl hocası olduğu bilinen Alexander Dugin, kızı Dugina'nın suikastla öldürülmesine ilişkin, "Güçlü devlet fikrini savunuyordu. Siyasi fikirleri nedeniyle öldürüldü" dedi.

Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın 20 Ağustos günü düzenlenen suikast sonucunda öldürülmesi, Rusya'yı ayağa kaldırmıştı.

Dugin'in, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olduğu bilinirken, Dugina aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Suikast hakkında konuşan Dugin, hedefin kendisi olmadığını ve kızının Rusya ile ilgili siyasi fikirleri gerekçesiyle hedef tahtasına alındığını açıkladı.

Ukrayna iddiaları reddetti

Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği düşünülürken, Ukrayna iddiaları reddetmişti.

Ancak Rus istihbarat teşkilatı, suikastı Ukraynalı vatandaş, Natalya Vovk'un gerçekleştirdiğini savundu.

"Onu öldürmek için her şeyi yaptılar"

Kızının neden öldürüldüğü ile ilgili konuşan Dugin ise "Bir hata yoktu. Hedef kızımdı. Onu öldürmek için her şeyi yaptılar." ifadelerini kullandı.

"Güçlü devlet fikrini savunuyordu"

Dugina'nın siyasi fikirleri sebebiyle öldürüldüğünü söyleyen Dugin, "Güçlü devlet fikrini savunuyordu." dedi.