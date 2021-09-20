Alexandria Ocasio-Cortez’in yazılı elbisesiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Demokrat Partili Ocasio-Cortez'in giydiği elbise, ABD basınının gündemine oturdu. Tasarımcı şirketin vergi ödemediği ortaya çıktı.

ABD’de Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in Met Gala için tercih ettiği kıyafet, programa damgasını vurmuştu.

Zenginlere yönelik vergi konusunda mesaj vermek isteyen Ocasio-Cortez, "Zenginleri vergilendirin" yazılı elbise tercih etti.

ŞİRKET, VERGİLERİ ÖDEMEDİ

Ancak ABD basını, Demokrat Partili temsilcinin kıyafetini tasarlayan tasarım şirketiyle ilgili çarpıcı detayları ortaya çıkardı.

New York Post'un haberine göre, Aurora James'in şirketi Brother Vellies'in vergi ödemesi konusunda sabıkası bulunuyor.

SORUŞTURMALARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Çalışanlarının yaklaşık 15 bin dolarlık ödemelerinin vergi payını bildirmeyen şirket, üç soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca ilgili kurumların, vergilerin ödenmemesi gerekçesiyle şirket hakkında 103 bin 220 dolar tutarında haciz kararları aldığı kaydedildi.

ŞİRKETLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR

Brother Vellies ile ilgili ayrıntılar bunlarla sınırlı değil. Tasarımcı James'in şirketi, koronavirüs salgını döneminde yaklaşık 42 bin dolar yardım aldı.

Üstelik şirketin son dönemde çalışanlarının maaşlarını yatırmadığı, sigortasız eleman çalıştırdığı gerekçesiyle de soruşturmaya konu olduğu aktarıldı.