Ali Erbaş'ın açıklaması, Avrupa'yı rahatsız etti

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Dini değerler, LGBT'lere nefreti haklı çıkarmak için kullanılmamalı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gay'liği, lezbiyenliği" İslam'ın haram kabul ettiğini belirterek, lanetli olduğunu söylemişti.

Avrupa Parlamentosu (AP)'ndan, Erbaş'ın ifadelerine yönelik açıklama geldi.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter üzerinden "lgbtihaklarıinsanhaklarıdır" etiketini kullandığı açıklamasında Avrupa Konseyi'nin bu konuda tavsiyeleri olduğunu söyledi.

"LGBTİ'LERE KARŞI AYRIMCILIĞIA..."

Amor, mesajında, "Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleri gibi Türk makamları da nefret söylemine veya LGBTİ'lilere karşı herhangi bir ayrımcılığa gerekçe göstermek için kültürel, geleneksel veya dini değerleri kullanmama tavsiyelerine uymalıdır." ifadelerine yer verdi.

AMOR: TÜRKİYE 12. PROTOKOLÜ ONAYLAMALI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Bu konuya da değinen AP yetkilisi, Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılığa karşı 12. protokolünü onaylaması gerektiğini kaydetti.

Ali Erbaş: İslam eşcinselliği lanetliyor VİDEO