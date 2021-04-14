Ali Erbaş'tan, Wilders'ın Ramazan'ı hedef alan mesajına tepki

Hollandalı ırkçı siyasetçi, mübarek Ramazan ayına ve İslam'a saldırmaya kalktı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Wilders'a tepki gösterdi.

İslam düşmanlığı ile tanınan Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, Ramazan ayını ve İslam'ı hedef aldı.

Wilders, skandal paylaşımında "İslam'ı durdurun, Ramazan'ı durdurun" sözlerini sarf etti.

RAMAZAN VE İSLAM'LA İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

"Ramazan bizim kültürümüz, tarihimiz, geleceğimiz değil. İslamlaşmayı durdurun." ifadelerine paylaşımda yer verildi.

Videonun sonunda ise Wilders'ın fotoğrafının yanında "İslam Hollanda'ya ait değil." denildi.

Geert Wilders'ın Ramazan hakkında skandal paylaşımı ViDEO

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

İslam düşmanı paylaşıma tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"AKLISELİM İLE HAREKET EDEREK..."

"İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklıselim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."