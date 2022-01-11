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    Alihan İsmailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu

    Cumhurbaşkanı Tokayev, İsmailov'u ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 09:26
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    Alihan İsmailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu

    Kazakistan'ın yeni başbakanı belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'u Kazakistan'ın yeni başbakanı olarak atadı.

    ATAMA KARARI

    Kararnamede, "Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı olarak Alihan İsmailov'u atamaya karar veriyorum." denildi.

    ÖNCEKİ BAŞBAKAN MAMİN'İN İSTİFASI

    Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından Cumhurbaşkanı Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etmişti.

    49 yaşındaki İsmailov, Mayıs 2020'den bu yana Kazakistan'ın ilk başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

    Alihan İsmailov, Kazakistan ın yeni başbakanı oldu #1


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