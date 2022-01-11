- Haberler
- Dünya Haberleri
- Alihan İsmailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu
Alihan İsmailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu
Cumhurbaşkanı Tokayev, İsmailov'u ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirdi.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 08:56
- Güncelleme : 11.01.2022 - 09:26
Kazakistan'ın yeni başbakanı belli oldu.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Alihan İsmailov'u Kazakistan'ın yeni başbakanı olarak atadı.
ATAMA KARARI
Kararnamede, "Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı olarak Alihan İsmailov'u atamaya karar veriyorum." denildi.
ÖNCEKİ BAŞBAKAN MAMİN'İN İSTİFASI
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından Cumhurbaşkanı Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etmişti.
49 yaşındaki İsmailov, Mayıs 2020'den bu yana Kazakistan'ın ilk başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.