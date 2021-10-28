Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim mesajı

Türkiye ile ilişkilerin tarihsel bir dönemden geçtiğini belirten Aliyev, "Birliğimizi güçlendirmek için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ARENADAKİ KONUMUNA VURGU

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Aliyev, siyasi, ekonomik, askeri açıdan güçlü ve istikrarlı Türkiye'nin uluslararası arenada çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Aliyev, Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen geniş çaplı program ve projelerin Türkiye'nin her yönlü ilerleme ve yükselişine hizmet ettiğini ifade ederek, Türk halkının Erdoğan'a olan büyük itimadının, stratejik gelişim çizgisinin başarıya ulaşmasındaki en önemli faktör olduğunu kaydetti.

"İLİŞKİLERİN TARİHSEL DÖNEMİNE TANIK OLUYORUZ"

Türkiye ve Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki halkın ortak tarihi, milli ve manevi değerleri gibi sağlam temeller üzerinde kurulduğunu belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda bu ilişkilerin tarihsel dönemine tanık oluyoruz. Şuşa Beyannamesi'nde belirtilen amaç ve istikametler doğrultusunda müttefiklik ilişkilerimiz her geçen gün genişlemekte ve yeni içeriklerle zenginleşmektedir.

"KARDEŞ TÜRK HALKININ DESTEĞİ BÜYÜK ROL OYNADI"

Azerbaycan'ın topraklarının kurtuluşu için verdiği mücadelede bizzat sizin, kardeş Türk devleti ve halkının kararlı siyasi ve manevi desteği büyük rol oynamıştır. Azerbaycan ile Türkiye'nin dayanışmasını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu desteği halkımız asla unutmayacaktır.

ALİYEV'DEN BİR MİLLET, İKİ DEVLET VURGUSU

'Bir millet, iki devlet' ilkesi doğrultusunda birliğimizi, her alanda etkin ve aktif iş birliğimizi daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır."