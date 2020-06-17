Alman aileye verilen kızını geri istiyor

Bochum'da yaşayan Fatih Çelik, 3,5 yaşındaki kızı Yağmur'u alan Alman Gençlik Dairesi'nden çocuğunu geri alabilmek için mücadele ediyor.

Almanya'nın Bochum kentinde yaşayan 36 yaşındaki Fatih Çelik, yılbaşında yeni taşındıkları evin bakımsız olmasının gerekçe gösterilerek 3,5 yaşındaki kızı Yağmur'un Alman Gençlik Dairesi tarafından (Jugendamt) alındığını söyledi.

Bochum'da iki yıldır kızıyla tek başına yaşayan baba, çocuğunun kendisine gösterilmediğini belirtti.

"EVDE KÜF SORUNU VE BÖCEKLER VARDI"

Ocak ayında yeni taşındıkları evde bazı sorunlar olduğunu söyleyen Çelik, "Taşındığımız evin mutfağında boru patlaması, küf gibi bazı sorunlarla bunlara bağlı bazı böcekler vardı. Ev sahibinden bu sorunları gidermesini istedim. Bu sırada koronavirüs sorunu ortaya çıktı, işimizi yapmadılar ya da yapamadılar. Ayrıca yeni taşındığımız için henüz yerleştiremediğim kartonlar da vardı. Kızımı yalnız yetiştirdiğim için gençlik dairesi kontrole gelip, evin durumunu görünce sorunlar başladı." ifadelerini kullandı.

"KIZIMI ZORLA ALIP GİTTİLER"

Yetkililerin daha sonra tekrar geldiğini ve koronavirüs tehlikesi olduğu için gelen kişileri eve almak istemediğini belirten Çelik, "Bu sefer 5 polisle geldiler. Kızım içeride banyo yapıyordu. Polisle birlikte kızımı zorla alıp götürdüler. Elime ters kelepçe takıp, kızımın üzerini giydirmeme bile izin vermediler." diye konuştu.

"BAŞKA BİR AİLEYE VERDİLER"

Çelik, çocuğunun Alman bir aileye verildiğini ve bu kişilerin kızına domuz eti yedirdiğini belirterek, "2 hafta sonra aradılar ve kızımın hastanede olduğunu söylediler, az daha aklımı kaçırıyordum. Kızımın vücudunda morluklar oluşmuş, hepsinin fotoğrafını çektim. Kızımın psikolojisi bozulmuştu. O günden sonra hiç göremedim, şimdi sistematik olarak kızımı benden koparmaya çalışıyorlar." dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Kızıyla görüşebileceği şeklinde bir mahkeme kararı bulunmasına rağmen kızını kendisiyle görüştürmediklerinin altını çizen Çelik, kızına kavuşmak için Türk ve Alman yetkililerden yardım istedi.