Baerbock ve Lavrov, Rusya'da bir araya geldi. Alman Bakan, ülkesinin Moskova yönetimiyle ilişkilerine vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya gitti.

Baerbock, başkent Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

MOSKOVA İLE İLİŞKİLERE VURGU

Lavrov ile görüşmesi sırasında Baerbock, "Berlin, Moskova ile istikrarlı ilişkilere alternatif görmüyor ve yeni Alman hükümeti bu ilişkileri sürdürmek için çalışmaya hazır." ifadesini kullandı.

Baerbock, "Bugün bir dizi ikili ve uluslararası konuyu sakince tartışabilmemiz ve onlara yeterince zaman ayırabilmemiz benim için önemli. Bunlar birlikte ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz ve dostluğumuzun zorluk yaşadığı konular." dedi.

Alman Bakan Baerbock, Moskova'da Lavrov ile görüştü VİDEO



"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ TARİHSEL DERİNLİK..."

TASS'ın aktardığına göre, Alman Bakan ayrıca, iki ülke ilişkilerinin "derin tarihsel boyutuna" dikkat çekti. "Ülkelerimiz arasındaki tarihsel derinlik, günümüz siyaseti ve gelecek nesiller için de bir ödevdir ve iki halk arasında bir uzlaşma görevidir." diye konuştu.