Alman basını, Türk savunma sanayisine övgüler dizdi Türk askeri sanayisinin geçmişe kıyasla daha başarılı olduğu belirtildi. Diğer ülke liderlerinin SİHA'lara artan ilgisine işaret edilirken, "Erdoğan, ülkesini dünyanın ilk üçü arasında gösteriyor" denildi.

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Türkiye'nin savunma sanayii, dünyanın dört bir yanında adından söz ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu alanda kaydedilen ilerlemeye işaret ederek, "20 yıl gibi çok kısa bir sürede savunma sanayiinde yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20’ler seviyesine düşürdük." demişti.

"Türk askeri sanayisi daha başarılı"

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Türk askeri sanayisi her zamankinden daha başarılı." diye yazdı.

Haberde, "herkesin Türkiye'nin drone'larına talip olduğu" belirtildi.

"Bayraktar TB2 çok satıyor"

İnsansız hava araçları söz konusu olduğunda Türkiye'nin teknolojik, askeri ve ekonomik güç haline geldiği belirtilerek şunlar aktarıldı:

Erdoğan, ülkesini dünyanın ilk üçü arasında gösteriyor. Çeşitli savaşlarda denenmiş ve test edilmiş Bayraktar TB2 çok satıyor.

TB2 SİHA'ların Ukrayna savaşındaki rolüne işaret edilerek, "Şu anda Rus tanklarını, araçlarını, gemilerini ve hava savunma sistemlerini vuruyorlar." denildi.

Öte yandan Erdoğan'ın, "dostlarına" yerli imkanlarla üretilen yüksek teknoloji ürünlerden hediye ettiği anımsatıldı.

Askeri insansız hava araçları diğer ülkelerin radarında

Bu konuda TOGG elektrik otomobil örneğinden bahsedilen haberin devamında şunlara yer verildi:

Araç, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın devlet başkanlarına, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ın liderlerine verildi.



Ancak devlet başkanları şu anda Türkiye'nin diğer yüksek teknoloji ürünlerini tercih ediyor: askeri insansız hava araçları.

Savunma projesi sayısı 750'yi geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Altay Tankı’nın testler için TSK’ya teslim töreninde yaptığı konuşmada, 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayının 750’yi geçtiğini söylemişti.

Erdoğan: NATO ülkelerine platform ihraç eder hale geldik

Savunma projelerinin toplam bütçesinin 2002 yılında 5,5 milyar dolarken, ihale sürecindeki projeler dahil 75 milyar dolarlık proje hacmine ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle demişti:

Bundan 20 yıl önce sadece 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı varken, geçtiğimiz sene sonu bu alanda 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Artık NATO üyesi ülkelere de platform ihraç eder hale geldik.