Alman basını: Türk SİHA'ları Putin dahil tüm dünyaya ilham veriyor

Alman Focus sitesinde çıkan haberde Bayraktar TB2'nin Türk askeri endüstrisindeki önemine vurgu yapıldı. Haberde Bayraktarların ilham kaynağı olduğuna değinildi.

Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'ları Avrupa'nın gündeminde yer kaplamaya devam ediyor.

Almanya'nın önemli dergilerinden biri olan Focus, Bayraktar TB2'lere dair bir analiz yayınladı.

"Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor"

Söz konusu modelin Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığının vurgulandığı haberde şu ifadeye yer verildi: "Silah sistemi, Putin dâhil tüm dünyadaki müşterilere ilham veriyor."

Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği

Savunma sanayiindeki atılımların 1970'li yıllarda ABD'nin uyguladığı silah ambargosu sonrası başladığına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin izlediği yolun 'kendi kendine yeterlilik' politikası olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu alanda yüzde 70 oranında kendi kendisine yeten bir ülke olduğunu açıkladığı bilgisine yer veren dergi hedefin bu oranı yüzde yüze çıkarmak olduğunu yazdı.

Haberde Türkiye'nin SİHA'ların haricinde çeşitli zırhlı araçlar, muharebe tankları, taşınabilir roketatarlar, helikopterler ve uydu sistemi geliştirdiğinin altı çizildi.

"Türkiye'nin silah sistemi en iyiler arasında"

Bayraktar TB2 için şu değerlendirmeye yer verildi;

"Ukrayna savaşı, Türkiye'nin şu anda dünyanın sunabileceği en iyiler arasında yer alan bir silah sistemi geliştirdiğini açıkça ortaya koyuyor" denildi.

Haberde ayrıca pek çok ülkenin Türk SİHA'sını satın almak için sıraya girdiği bilgisine yer verildi.

Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir.

300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Temel uçuş performansı

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş özellikleri