Alman basını: Türk SİHA'ları, savaşta devrimin yeni standardı

Handelsblatt gazetesi, diğer ülkelere ihraç edilmeye başlanan insansız hava araçlarını gündeme getirdi.

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2, Almanya'da gündem olmayı sürdürüyor.

Daha önce Die Welt gazetesi, "ABD ve İsrail, uzun bir süre öldürücü insansız hava araçlarında Batı pazarını domine etti. Ama bu durum, Türkiye'den çok daha ucuz bir alternatifle değişiyor." tesptine yer vermişti.

"TÜM DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR"

Son olarak Handelsblatt, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar öncülüğünde insansız hava araçları üretiminin gerçekleştirildiğini anımsattı.

İHA ve SİHA'ların Suriye, Azerbaycan ve Libya'da elde edilen başarılardaki rolünün vurgulandığı haberde, "Şirket artık İHA'larını tüm dünyaya ihraç ediyor." denildi.

"SAVAŞTA YENİ DEVRİM"

Orta Doğu uzmanı Charles Lister'ın Bayraktar insansız hava araçlarını 20'nci yüzyıldaki Rus AK-47 makineli tüfeğine benzer şekilde "savaşta devrimin yeni standardı" olarak tanımladığı aktarıldı.

"Ankara, Bayraktar SİHA'lar sayesinde, yükselen bir ülkenin büyük bir güce karşı askeri başarı elde edebileceğini dünyaya gösterdi." denildi.

Bu gelişmenin diğer ülkeleri etkilediği, Ukrayna ve Polonya'nın Türkiye'den SİHA satın aldığı hatırlatıldı. Litvanya'nın da Bayraktar SİHA'lara talip olduğu kaydedildi.

KAZAKİSTAN, MACARİSTAN, ROMANYA...

ABD'li analist Michael Doran'ın, "İHA'larla Kazakistan, Macaristan ve Romanya da ilgileniyor." görüşü paylaşıldı.

Söz konusu araçların halihazırdaki müşterileri arasında Katar ve Fas'ın bulunduğu bildirildi.

"Savaş propagandasının bu yenilikçi kullanımı, Türkiye'nin son çatışmalarından alınan en güçlü derstir ve gelecekteki İHA kullanıcıları tarafından kopyalanması muhtemel. Türkiye, ülkelerin nasıl stratejik etkiler elde edebileceğini ve silah satışlarına uluslararası ilgiyi nasıl artırabileceğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

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